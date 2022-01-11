新冠肺炎｜多國疫情升溫　美國增135萬宗確診　住院人數同創新高

多國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫。美國1月10日新增135萬宗新冠肺炎確診個案，再創全球單日新高。當地的住院人數也超過2021年1月紀錄，創該國新高。



美國受新冠病毒變種病毒株Omicron（奧密克戎）侵襲，確診個案急增。截至9日，全國有142,388名新冠肺炎病人住院，超過2021年1月14日創下的最高住院人數紀錄，當時有142,315名新冠肺炎病人住院。

4分1醫院人手短缺

美國衞生與公共服務部（HHS）指，全國約5,000間醫院8日向他們報告數據，約1,200間醫院，即每4間醫院中就有1間指他們正經歷嚴重的人手短缺，是自疫情開始以來最嚴重的情況。

▼美國與英國每日新增染疫死亡人數的圖表▼

秘魯

Omicron在秘魯引發第三波疫情。衞生官員10日告訴記者，全國在1月的首週新增7萬宗新冠肺炎確診個案，創下自疫情開始以來的新高。

秘魯新冠肺炎疫情：圖為1月5日，秘魯利馬民眾排隊接受新冠病毒檢測。（AP）

印度

印度11日新增168,063宗新冠肺炎確診個案，再多277人死亡。全國的Omicron個案增至4,461宗。

德里（Delhi）11日下令私人公司關閉工作場所，改為要求員工在家工作。新措施不適用於私人銀行、藥房和提供速遞服務的公司。

英國新冠肺炎疫情：圖為1月10日，英國倫敦西敏橋上的行人。（AP）

英國

英國10日新增142,224宗新冠肺炎確診個案，再多77人死亡。

英國宜家家居（Ikea）宣布，削減沒接種新冠疫苗員工在隔離期間的薪金。如員工沒接種新冠疫苗，而且沒醫學理據來豁免接種，他們一旦因成為確診者的密切接觸者而需隔離，只可領取法定最低病假薪金，即每週96.35英鎊。

根據英格蘭的規定，已接種兩劑新冠疫苗的人士如成為確診者的密切接觸者，也不用自我隔離。

澳洲

澳洲衞生部11日的數據顯示，全國過去24小時新增49,477宗新冠肺炎確診個案。維多利亞州（Victoria）11日新增37,994宗確診個案，新南威爾士州（New South Wales）11日新增25,870宗確診個案。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月31日，韓國首爾醫護人員在臨時檢測中心，準備為民眾進行新冠病毒檢測。（AP）

韓國

韓國11日公布，截至當天零時，全國新增3,097宗確診個案，是當地單日新增確診個案連續5天低於4,000宗。

政府11日稱，他們將於14日公布是否調整社交距離措施，最早12日公布抗新冠肺炎口服藥的採購及使用計劃。

以色列

以色列10日新增21,514宗新冠肺炎確診個案，創單日新高。

以色列政府發言人10日公布，外長拉皮德（Yair Lapid）感染新冠病毒，他現時感覺良好，正在家中隔離。

日本新冠肺炎疫情：圖為1月6日，日本廣島的行人。（AP）

日本

日本10日公布，全國截至當日下午6時30分，新增6,438宗新冠肺炎確診個案，再多2人死亡。

日本首相岸田文雄1月11日宣布，禁止外國人入境的措施延長至2月底。

墨西哥

墨西哥10日公布，過去24小時新增11,052宗新冠肺炎確診個案，再多78人死亡。

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）10日表示，他第二次確診新冠肺炎，他目前正在居家隔離，症狀輕微。