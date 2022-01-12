遇歧視事件後　美媒華裔記者決定改用中文譯音名字　獲丈夫鼓勵

美國近年發生多宗亞裔人士遭種族歧視案件，甚至是暴力事件，引發社會關注。一名華裔記者1月5日在美媒刊出文章，講述她決定重新使用中文譯音名字的理由，原來是與一場她在餐廳經歷的種族歧視事件有關。



美國華裔記者柳家明（Marian Chia-Ming Liu）5日在《華盛頓郵報》刊登題為《重新使用我的亞洲名字的力量》（The Power of Reclaiming My Asian Name，暫譯）的文章，講述她決定重新使用中文譯音名字的原因。

唐人街：圖為2021年3月20日，美國三藩市唐人街的舞獅表演。（Getty）

曾「棄用」中文名

柳家明在美國出生、在中西混合文化中長大，她的母語是普通話。很多亞裔移民為融入美國社會，會改用英語化的名字。柳家明與很多人一樣，怕中文譯音名字會令自己變得「突出」，於是選擇修改名字。即使她在出生證明上的全名為Marian Chia-Ming Liu，她選擇「棄用」以中文拼音寫出的中間名Chia-Ming（家明），自稱為Marian Liu。

不少西方人也覺得亞洲人的名字很難發音，他們往往會讀錯。柳家明以前曾因自己的中文譯音名字而感到羞愧，因此在別人讀錯她的中文名時，她不會糾正他們。她甚至以英語化的發音，將自己的姓氏Liu（柳）讀成Loo，藉此「隱藏」亞裔身份。

遇種族歧視

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，有美國亞裔人士遭歧視，更有人受暴力對待。柳家明2021年與香港移民丈夫光顧佛羅里達州（Florida）南部一間越南餐廳時，也遇到種族歧視事件，惟這次經歷令她決定重新使用中文譯音名。

種族歧視：圖為2021年5月31日，民眾在美國首都華盛頓國家廣場聚集，他們抗議歧視亞裔人士的事件。（Getty）

丈夫言論改變其想法

柳家明和丈夫在越南餐廳享用晚餐時，鄰桌一名白人男子大聲地嘲笑侍應和廚師的口音。她擔心這事會演變成暴力衝突，丈夫卻站起來瞪着那名男子。男子最後閉嘴，但柳家明害怕雙方還會再有衝突，於是她跑向停車場，準備離開。丈夫這時要求她不要再跑，他說他們應昂首挺胸，為自己的身份感到自豪，並坦誠地面對其他人。

丈夫向柳家明發起挑戰，要求她重新使用中文譯音名字，以證明她為亞裔身份感到自豪。他更建議她棄用英文名Marian，直接改用中文譯音名Chia-Ming Liu（柳家明）。惟柳家明覺得一旦棄用英文名，她的名字就不能反映她作為亞洲移民後人的故事，因此決定兼用中英文名，公布自己的全名為Marian Chia-Ming Liu。