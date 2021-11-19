美國亞裔學生地鐵遇歧視恐嚇　學姐勇敢挺身而出慘遭非裔少女圍毆

美國賓夕法尼亞州費城的一列地鐵列車17日下午發生非裔少女朝着亞裔學生叫囂與出拳的事件，另一名試圖介入的同校高年級女學生則慘遭推倒在地與一輪拳打腳踢。費城警方已宣布，預期針對嫌犯提出種族恐嚇（Ethnic Intimidation）的刑事指控。



根據Twitter流傳的目擊者用手機拍攝影片，數名非裔少女氣勢洶洶圍著對上坐在座位上的亞裔學生，不停叫囂和粗話連發，更有一人出拳毆打，亞裔學生則畏畏縮縮地舉手作勢阻擋。

影像可發現一位同樣是亞裔的女學生一直試圖介入，但很快就淪為攻擊的目標。一名非裔少女將她押到車門旁，隨後抓着她的頭撞車門，接著又把人推倒在地板上，一群人跟著就是一陣拳打腳踢。

欲保護學弟反成攻擊目標 遭頭撞車門推倒地上狂毆（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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CBS Philly報道，此事發生在賓州東南地區交通局（SEPTA）的寬街線（Broad Street Line）地鐵，影片中的亞裔學生都就讀於費城的中央中學（Central High School）。一位受害學生的家長表示，她感到心碎與憤怒，也相信襲擊事件是出於種族動機。這位受害者家長的母語是中文，幫忙翻譯的友人傑克．趙（Jack Chao，音譯）指她相信此事出於「歧視」（Discrimination），「我們是友愛的城市，不是仇恨的城市，她的孩子沒做錯任何事，甚至不認識那些女孩」。

試圖介入而遭圍毆的女學生叔叔麥克．盧（Mike Lu，音譯）則告訴記者，她想要保護學弟，「為他挺身而出，保護4名亞裔男孩，說出『住手』」。消息人士透露，部分襲擊者就讀於特許學校（Charter school），其中一位攻擊者的家長則是看到影片後主動聯繫警方。SEPTA警方同意此事出於「歧視」，並指4名涉嫌的非裔少女年紀在13至16歲間，預期以種族恐嚇起訴。SEPTA警察局長內斯特表示，「這是一宗基於種族的攻擊，攻擊者用了種族蔑稱」。

▼注意：影片內有暴力場面▼

Shocking video shows a group of female youths, one in a hijab, brutally beating two passive Asian people on a SEPTA train in Philadelphia on Wednesday near Erie Station. pic.twitter.com/DClUZXZBHv — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 18, 2021

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】