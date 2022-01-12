新冠肺炎｜意大利法國確診急增　玻利維亞副總統3度染疫

法國1月11日新增368,149宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，創下單日新增染疫人數新高。意大利的確診數字亦激增，較前一天增加超過1倍。



英媒11日稱，法國之前創新高的紀錄是5日的332,252宗，之後又有2天新增超過30萬宗。高度傳染的變種病毒株Omicron目前是法國主流病毒株。

法國新冠肺炎疫情：圖為1月11日，民眾走進里爾一間檢測中心。（AP）

意大利11日新增220,532宗確診，較10日的101,762宗增加1倍多，相關病歿人數也從昨天的227人增加至294人。

玻利維亞多名內閣官員染疫

玻利維亞總統府11日發聲明說，副總統喬克萬卡（David Choquehuanca）以及6名內閣部長的新冠病毒檢測結果對病毒呈陽性反應，目前健康狀況穩定，正接受隔離治療。

聲明指，感染新冠的6名內閣部長分別是外長馬伊塔（Rogelio Mayta）、內政部長卡斯蒂略（Eduardo del Castillo）、司法和法制透明部長利馬（Iván Lima）、發展規劃部長門多薩（Felima Gabriela Mendoza）、教育部長帕里（Edgar Pari）及國防部長諾維略（Edmundo Novillo）。

除喬克萬卡只打了一針外，其餘人士均完成疫苗接種。喬克萬卡和諾維略已分別是第3次確診。