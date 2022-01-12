非洲「英雄鼠」逝世終年8歲　曾在柬埔寨掃雷5年立下豐功偉績

非洲巨頰囊鼠（African Giant Pouched Rat）Magawa於2016年被派到柬埔寨探測地雷，期間曾發現逾百枚地雷與炸彈，保障民眾的生命安全。負責訓練牠的機構APOPO在2022年1月11日宣布，Magawa已離世，終年8歲。



APOPO於11日稱，Magawa上週身體狀況良好，大部份時間都像平時一樣熱情地玩耍，但牠在接近週末時開始出現改變，花更多時間睡覺，在生命的最後幾天對食物沒什麼興趣，最終逝世。

柬埔寨：圖為2005年3月10日，柬埔寨與泰國接壤的邊境設有地雷警告牌，表示附近可能有地雷，但有兒童在該處玩耍。（AP）

Magawa於2014年11月在坦桑尼亞（Tanzania）出生，2016年開始在柬埔寨探測地雷，期間發現71個地雷與38個未爆的炸彈，成為APOPO工作表現最好的成員。牠因「恪盡職守，拯救生命」，而在2020年9月獲英國救助患病動物民眾醫務所（PDSA）頒發金牌。

柬埔寨曾長期經歷內戰，屬世上地雷問題極嚴重的國家之一，有逾1000平方公里國土受「污染」，當地有超過4萬人因爆炸而受截肢之苦。

非洲巨頰囊鼠的預期壽命為8年。Magawa於2021年6月因年事已高而獲准退休，為長達5年的掃雷生涯劃上句號。

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