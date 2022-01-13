約翰遜「封城派對」事件　黨友擬發動不信任動議

英國首相約翰遜（Boris Johnson）涉嫌違反防疫規定，邀請官員出席大型派對，他1月12日為此道歉及稱自己須為發生的事情負責，但拒絕辭職。約翰遜執政保守黨的黨友擬發動不信任動議，要求他下台。



英國天空新聞台（Sky News）1月12日報道，兩名國會議員證實，他們已提交對首相的不信任動議。

英國保守黨資深後座議員蓋爾（Roger Gale）表示，已致函保守黨黨團「1922委員會」，要求啟動對約翰遜的不信任動議。蓋爾指，約翰遜形容自己當時相信那是一個工作場合，這說法已經超出任何可接受的範圍，令人質疑其公信力。

保守黨旗下蘇格蘭保守黨的黨魁羅斯（Douglas Ross）則指出，約翰遜再也站不住腳。羅斯透露12日下午曾與約翰遜交談，向對方闡述他的立場和理由，又稱約翰遜相信自己沒有做錯任何事，並為自己的立場辯護。羅斯認為，約翰遜參加了派對，便將無法繼續擔任首相一職。

根據保守黨的規定，啟動對首相的不信任動議，必須要獲得54名議員支持。