美國務院報告稱中國對南海主張不符合國際法　北京：混淆視聽

美國國務院1月12日發布研究報告，稱中國對南海的主權聲索沒有國際法依據，對此，中國外交部發言人汪文斌1月13日表示，美方的新聞稿和有關研究報告歪曲國際法，混淆視聽，挑撥是非，擾亂地區局勢。



汪文斌稱，首先中國是《聯合國海洋法公約》的締約國，一貫高度重視公約，以嚴謹負責任的態度忠實履行公約，美國拒絕加入公約卻以公約的裁判官自居，肆意曲解公約，為一己私利，搞多重標準進行政治操弄，破壞國際法治。

第二，中國對包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島在內的南海諸島擁有主權，中國南海諸島擁有內水、領海和毗連區，中國南海諸島擁有專屬經濟區和大陸架，中國在南海擁有歷史性權利，中國在南海的主權和相關權益是在長期的歷史進程中確立的，符合包括《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》在內的國際法。

第三，中方在南海仲裁案及其所謂裁決上的立場是一貫明確的，也是堅定的。仲裁庭違背國家同意原則，越權審理、枉法裁判嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所做的裁決是非法的無效的，中國不接受不承認。

第四，當前在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢總體穩定，美國作為域外國家，頻繁在南海挑動是非，在地區國家間挑撥離間，完全不得人心，國際社會對此看得非常清楚。中國將和東盟國家一道繼續致力於維護南海和平穩定，推動地區繁榮發展。