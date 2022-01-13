英揆約翰遜身陷下台危機　一文看清「不信任動議」程序｜新聞教室

英國首相兼保守黨黨魁約翰遜（Boris Johnson）醜聞纏身，更被揭在2020年5月違反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的防疫規定，於首相府舉辦大型派對，令部份黨友有意對他啟動不信任動議。本文介紹整個「罷免」黨魁的程序，以及扮演重要角色的1922委員會。



天空新聞台（Sky News）1月12日稱，有保守黨國會議員已致函保守黨黨團「1922委員會」（1922 Committee），要求啟動對約翰遜的不信任動議。

約翰遜：圖為1月12日，英國首相約翰遜在下議院發言。（AP）

「1922委員會」是什麼？

委員會的正式名稱為「保守黨普通國會議員委員會」（Conservative Private Members'Committee），作用是令黨內的「後座議員」（backbenchers）與領導層溝通。委員會每周在下議院開會時會面，黨內普通議員可表達關注議題、匯報工作和協調立法議程。

「後座議員」指坐在國會座位後排的普通議員。他們既非執政黨內閣閣員、亦非在野黨領袖、發言人和影子內閣成員等「前座議員」。1922委員會規定正式成員必須是「後座議員」，如此一來成員的行動和發言就無需擔心來自「前座」的報復，但他們仍受黨鞭管控。

「1922委員會」的名字由來是什麼？

保守黨一批議員1922年10月19日在卡爾頓會（Carlton Club）召開會議，商討逼迫保守黨退出由自由黨（Liberal Party）首相勞合·喬治（David Lloyd George）主導的聯合政府。後來保守黨在大選中勝出，而該批議員翌年成立1922委員會紀念是次成功。

英國保守黨：圖為2019年6月10日，英國保守黨1922委員會在倫敦公布保守黨黨魁選舉的候選人名單。（Getty）

「1922委員會」的工作是什麼？

1922委員會內設一個由18名成員組成的執行委員會。主席由成員選出，多數由黨內具影響力的資深議員擔任，職務是負責監督保守黨黨魁選舉，以及啟動黨魁「不信任動議」的程序。現任主席是布雷迪（Graham Brady）。

由於委員會有權舉行不信任投票，黨員可藉此「醞釀造反」。一旦黨魁或執政領袖失去委員會支持，其領導地位將很易受動搖，因此執政內閣和影子內閣都十分重視委員會的聲音。

如何啟動對黨魁的不信任投票？

只要保守黨內有15%的議員去信委員會主席，就能觸發「不信任投票」，而現時發動程序的議員人數門檻為54人。程序啟動後，不信任投票仍需獲得超過一半議員，即180人的贊成，方可獲得通過。

如投票獲通過，黨魁須下台，主席將籌備新的黨魁選舉。若投票不獲通過，黨魁在未來最少1年內的地位將不受挑戰。

施志安：圖為2021年6月12日，英國保守黨前黨魁施志安在倫敦出席集會。（Getty）

歷史上有人因此下台嗎？

2003年，保守黨內有人質疑時任黨魁施志安（Duncan Smith）未能帶領該黨勝出大選，25名保守黨國會議員去信委員會，他在1日後下台。

1980年代，時任首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的不信任投票未獲通過，但由於有超過100名黨員反對她的領導，這或成為她決定下台的原因之一。

文翠珊避過「逼宫」

2018年，1922委員會啟動對時任首相文翠珊（Theresa May）的不信任投票，最終有117人投下不信任票，200人則選擇支持文翠珊，令她避過「逼宫」。