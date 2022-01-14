英女王次子安德魯涉性侵醜聞　以平民身份應訊

英國安德魯王子（Prince Andrew）因捲進美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵醜聞，白金漢宮（Buckingham Palace）1月13日宣布他放棄榮譽軍銜及王室贊助等，以及繼續不參與任何官方活動。



聲明稱英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）已批准有關決定。身為她次子的安德魯王子，將以平民身份面對官司。

英媒引述王室消息人士稱，王子的公務會由其他王室成員分擔，他亦不會繼續在官方身份中以「殿下」（His Royal Highness）稱呼。

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安德魯王子與哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex）和其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）一樣保留頭銜，但不會在外使用。

安德魯王子遭美國女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）入稟。她稱17歲時遭愛潑斯坦安排與安德魯王子發生性關係，指控對方性侵及襲擊。

安德魯王子一直否認指控，而紐約地方法院12日駁回他要求撤銷官司的要求，意味他需要面對這宗民事訴訟。