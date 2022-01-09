英女王撐安德魯王子落重注　慈母力保「王室黑羊」擺脫性侵官司

正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，貴為君主的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）也是不例如。她最愛的次子安德魯王子（Prince Andrew）被指狎玩未成年少女惹上官司。這位慈母出錢出錢助子擺脫訴訟，卻可能令她及王室聲譽受損。



美籍澳洲人朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）2021年8月在美國紐約市提出民事訴訟，指控王子20年前、即她年僅17歲時性侵犯和虐待她。朱弗雷稱是已故美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）和其前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）強迫她與王子發生性行為。

愛潑斯坦在政商界人脈甚廣，他約在2000年間誘騙未成年少女到他的私人島嶼提供性服務，而他的「朋友」則會搭乘被稱為「蘿莉塔快運」（Lolita Express）的專機，前往「戀童島」玩樂。他2019年7月因涉未成年人士性交易被捕，2019年8月在獄中離奇身亡，官方稱他自殺，但死因疑點重重，加上案件涉及眾多名人與明星等，有聲音認為他是被謀殺。愛潑斯坦死後，一眾受害人轉而希望馬克斯韋爾會受法律制裁。

美國紐約法院2021年12月判馬克斯韋爾5項協助性侵罪名成立。案中第一名作供的，是「蘿莉塔快運」機師Larry Visoski。他稱安德魯是這部飛機的乘客之一。雖然這不能直接證明什麼，但機師證詞加上馬克斯韋爾罪成，已令王子愈來愈難撇清關係。

圖為2019年10月，美國女子朱弗雷就英國安德魯王子的性醜聞，接受英國廣播公司訪問。（AP）

官非纏身 累及家人

安德魯否認指控，其代表律師稱，根據朱弗雷與愛潑斯坦2009年達成的和解協議，她不能起訴王子。法官在審視這些證據，未決定是否撤銷此案。如法庭決定繼續審理此案，而王子與朱弗雷未能和解，他會在9至12月期間面臨審訊。

朱弗雷的律師博伊斯（David Boies）2021年12月稱，倘若開庭，哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）、安德魯王子前妻莎拉（Sarah, Duchess of York）和兩名女兒都可能須作供。屆時2021年才經歷過喪夫之痛的英女王，又得抖擻精神面對挑戰。

她不會是獨力面對，然而即使白金漢宮的公關機器如何犀利，影響在所難免，尤其是2022年是她登基白金禧年紀念。《鏡報》王室專欄編輯邁爾斯（Russell Myers）稱王室會為此焦慮，擔心王子的官司令慶祝活動蒙上陰影，屆時不會讓他出席。

英國王室：圖為2017年6月22日，英女王與安德魯王子在英國英格蘭出席活動。（Getty）

明撐暗撐 出錢出力

英女王從沒就安德魯被指涉案公開發聲，但王室已罕見地多次發聲明維護他，包括指他與愛潑斯坦過去見面並不頻繁，大概每年只有一至兩次。

愛潑斯坦入獄後，安德魯王子、朱弗雷和馬克斯韋爾攝於2001年的合照在2011年流出。英女王卻在此時向他頒發皇家維多利亞爵級大十字勳章（Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order）。

美國全國廣播公司（NBC）節目Dateline於2019年播放朱弗雷訪問，她自稱2001年被販運到安德魯王子手上，供他淫虐。王子形象墜落谷底。澳洲新聞網1月4日稱，案件進入司法程序時，英女王為昂貴的律師費埋單，讓安德魯在英美兩國也有頂級法律團隊支援。

有法律專家估計，倘他須應訴並在最後敗訴，朱弗雷或可獲得最多300萬鎊賠償。屆時最終付款的人也很可能是英女王。《鏡報》則引述消息人士稱，給予朱弗雷巨額和解費，女王不會支付，安德魯傳在「撲水」，急欲將一幢價值1,700萬鎊的瑞士滑雪度假屋出售套現。

安德魯王子：圖為2021年4月11日，英國安德魯王子在溫莎接受訪問。（AP）

王室如何止損？

美國《福布斯》雜誌2021年10稱英國王室是個總值280億美元的「帝國」，單是女王個人資產已值5億美元，這還未她持有的股票、藝術品、珠寶及物業等計算在內。對於「不差錢」的她來說，付律師費也許是小菜一碟；安德魯是家中「黑羊」，她也早已心中有數，只是官司不一定是錢多就能搞定的，這才是最令人心煩。

安德魯被指揮霍無度、濫用職權、以及到處結交「壞朋友」。不論這宗醜聞如何收場，安德魯的負面新聞肯定衝擊英國王室形象，而在外界看來，英女王對他的溺愛，也會被算在這一筆賬中。

有分析認為王室或會與安德魯王子劃清界線，英女王和王室聲譽受醜聞牽連。《泰晤士報》1日稱王室曾討論，若朱弗雷勝訴，他們計劃要求安德魯王子停用約克公爵（Duke of York）的頭銜。內文稱王子到國外可能有被引渡的風險，因此他或只會被「內部流放」，住處須「降級」。