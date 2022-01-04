英國安德魯王子被控性侵　民事訴訟邁入關鍵一週

英國安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）涉嫌性侵未成年少女的民事訴訟來到關鍵時刻。涉案一份涉案和解協議最快在英國時間1月3日於一個聽證會上公開，4日將開庭辯論是否應駁回此案。



這個聽證會是由王子的法律團隊要求舉行的，屆時美國一名地區法院法官會以視像形式出席，涉案和解協議亦會在此公開。

民事訴訟是由長期指控已故美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與其女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的美國女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）在紐約曼克頓提出。現年38歲的她，尋求王子對她賠償，金額未公開；有人估計或多達數百萬美元。

王子代表律師稱，根據朱弗雷與愛潑斯坦2009年達成的和解協議，將保護王子與其他人不被她起訴，並且希望這將有充份理由，讓法官駁回訴訟。

愛潑斯坦在2019年7月被捕，8月在獄中等候審判時懷疑自殺身亡，終年66歲。馬克斯韋爾則在2021年12月29日被陪審團裁定5項協助性侵罪名成立，她可能面對漫長的牢獄生涯。

朱弗雷稱愛潑斯坦將她「供應」給別人進行性交易，當中包括安德魯王子。

朱弗雷就英國安德魯王子的性醜聞，首次接受英國傳媒訪問。（AP）

朱弗雷為此入稟控告安德魯王子，指他2001年在愛潑斯坦位於倫敦的家性侵犯她，並在愛潑斯坦另外兩個住處（紐約及美屬處女群島）虐待她。當年只有17歲的她，在美國法律項下是未成年人士。

英國廣播公司（BBC）2019年11月16日播出的專訪中，王子否認涉案，稱已不記得有跟朱弗雷見過面，又指他知道該名女子所指控的事根本沒有發生。

朱弗雷指控稱「安德魯曾與她在夜店跳舞，並不停流汗」，但安德魯在訪問中回應稱，自己患有「無法流汗」的怪病。朱弗雷的代表律師上週要求王子提供自己「無法流汗」的醫學證明。

安德魯王子是英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的次子。英國警方之前已結束對王子涉嫌性侵指控的審查，決定不對他採取進一步行動。