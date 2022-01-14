新冠肺炎｜美國CDC預測未來4週死亡人數或逾6.2萬

美國疾病控制和預防中心（CDC）1月12日公布的新預測結果顯示，未來4週美國新增死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）人數將繼續增多，可能將有超過6.2萬人死於此病。



預測報告顯示，截至2月5日的一周，美國單週新增新冠死亡人數可能達1.04萬個至3.1萬個。報告說，該預測也許不能完全反映變變異病毒株Omicron（奧密克戎）快速傳播以及節假日期間個案數據報告受影響等因素。

CDC網站公布的疫情模型新數據顯示，截至1月8日的一周，全美Omicron毒株感染個案佔到其新冠總個案數的98.3%，此前兩周其Omicron感染個案所佔比例先後為71.6%和92.3%。

近期，隨着Omicron毒株在全美加速傳播，美國疫情嚴重反彈，多項疫情指標屢創新高。CDC網站13日公布的數據顯示，全美12日報告新增新冠確診個案超過85萬個，死亡個案逾2000個。目前全美單周平均日增確診個案超過78萬個，為疫情爆發以來最高紀錄。

截至11日，美國單週平均日增新冠住院個案超過2萬個，較前一周增加24.5%，這是CDC自2020年8月1日統計該項數據以來的最高紀錄。

確診個案激增為美國醫療系統帶來極大壓力，目前全美醫護人員極度短缺，多個州的醫院重症病房剩餘容量在15%以下。拜登政府13日表示，將向紐約州、新澤西州、俄亥俄州、新墨西哥州、密歇根州、羅得島州派遣軍方醫療隊成員，以緩解醫院壓力。

在疫情流行之際，美國最高法院擋下拜登政府強制大企業打疫苗或篩檢的命令，惟醫療保健人員的須接種疫苗的命令在最高法院過關。