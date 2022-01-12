Level3口罩防不了Omicron　又不想戴N95？美傳染病專家教這樣自保

《華爾街日報》報道，由於新冠病毒變異株Omicron快速傳播，感染病例數急速上升，就連許多已完整接種疫苗的人也未能倖免。



醫生建議將布口罩與外科口罩搭配使用，或是使用防護效果更好的N95、KN95口罩。

三藩市加州大學傳染病專家莫妮卡．甘地（Monica Gandhi）說：「如果你不想暴露在風險中，你必須戴對口罩。」

多名專家指只戴三層外科口罩防不了Omicron 除戴N95同級口罩還可這樣做（點擊了解更多）▼▼▼

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甘地推薦使用在美國獲得認證的N95口罩，或在中國、韓國和歐洲獲得認證的同級別口罩，它們的標準分別是KN95、KF94和FFP2。如果無法獲得這些口罩，她建議佩戴雙層口罩，也就是在外科口罩外再緊緊地戴上一個多層布口罩。上面的口罩將使外科口罩更貼近臉，達到更好的密封效果。

甘地說，在這種傳染性極強的變異株面前，「如果每個人只戴一個布口罩或外科口罩，起不了什麼作用」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】