新冠肺炎｜韓國疫情有緩和跡象　1月17日起限制令放寬

韓國中央防疫對策本部14日通報，截至當天凌晨零時，該國較前一天零時新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診個案4542個，累計確診683,566個。



單日新增病例較前一天多376個，較一週前的7日多829個，較兩週前的上月31日少331個。

韓媒稱得益於12月初收緊防疫措施以及疫苗加強劑接種率提高，國內疫情一度出現轉折，但最近變種病毒Omicron（奧密克戎）擴散，導致個案減少的趨勢頭放慢。

韓國中央災難安全對策本部14日公布保持社交距離措施調整方案，決定在17日至下月6日實行私人聚會只限6人以及晚上9時後禁止餐廳和咖啡廳等場所營業的防疫新規，為期三週。

包括三星電子、SK集團在內的340多家韓企上週赴美參加消費電子展（CES），結果參展團隊中出現70多個確診個案，其中不少人為韓企高層。

美國CES創辦於1967年，作為全球最大的消費技術產業盛會之一，一直被看作國際消費電子領域的「風向標」。

2022年CES於1月5日至1月7日以線下線上相結合的方式舉行。

韓國《中央日報》稱，截至1月11日晚，有70多名韓國參展人員檢測結果呈陽性。此次參展的韓國企業約有340家。

韓國衛生部官員稱，他們正迅速地與參加活動的人聯繫並開展流行病學調查，他們敦促所有參加活動的韓國人儘快接受新冠檢測。

英媒稱，確診的70多人多是韓國主要公司的高管和員工，其中約20人來自三星電子，有6人來自SK集團。現代重工表示，該公司有6名員工在美確診，其中部分人已經回國。

現代摩托和現代摩比斯（Hyundai Mobis）表示，有多名員工在返回韓國確診。

《朝鮮日報》援引消息稱，大多數確診三星員工已乘坐兩架包機從美國內華達州飛回韓國，於當地時間11日晚抵達，其餘三星員工預計將於12日飛回韓國。

美國內華達州衛生官員認為，「許多新病例最近都有旅遊紀錄，參加各種活動，並去過多個可能感染的地方」，因此韓國方面「沒證據表明確診個案激增與CES有關」。