新冠肺炎Omicron快速蔓延：韓國首現死亡個案　病毒日本27地現蹤

新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）侵襲多國。韓國1月3日公布，當地首次出現Omicron死亡個案，兩名病人病逝。日本有27個都道府縣已出現確診個案。



韓國3日公布，光州市2名感染Omicron的病人死亡，成全國首例。2名死者均為90多歲，他們在一間療養院受感染，屬同一個感染群組的成員。

●日本

截至2日，日本已有27個都道府縣出現Omicron確診個案。

全國2日新增554新冠肺炎確診個案，再多2人死亡。東京3日新增103確診個案，是自2021年10月8日以來，單日新增確診個案首次超過100人。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月13日，美國紐約市民眾排隊接受新冠病毒檢測。（AP）

●美國

美國國防部2日發聲明指，防長奧斯汀（Lloyd Austin）確診感染新冠肺炎，他病徵輕微，未來5天將會居家隔離。

Omicron在美國肆虐，確診個案激增。紐約市2021年12月31日新增49,724確診個案。紐約市長亞當斯（Eric Adams）2日稱，政府的下一步行動或是決定是否強制市政府職員接種加強劑。

印度新冠肺炎疫情：圖為2022年1月3日，克什米爾學生在印控克什米爾斯利那加一所學校內，等待被點名前往接種疫苗。（AP）

●印度

印度3日宣布，全國在過去24小時新增33,750宗新冠肺炎確診個案，是當地連續第六天出現確診個案暴增的情況。全國的Omicron確診個案增至1,700宗。

多地收緊防疫措施，當中西孟加拉邦（ West Bengal）宣布，自3日起，所有學校、學院、大學、髮型屋、美容院、健身室、動物園、以及主題公園關閉。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為2022年1月1日，澳洲悉尼醫護人員為民眾進行新冠病毒檢測。（AP）

●法國

法國的新冠肺炎確診個案激增，但衞生部長韋朗（Olivier Veran）2日表示，當地的第五波疫情或是最後一波疫情。

政府指接種新冠疫苗和加強劑是阻止Omicron傳播的最佳方法。韋朗稱，這也是避免實施更多封鎖措施、防止破壞國家經濟復甦、以及防止加重醫院壓力的惟一途徑。

●澳洲

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）3日表示，即使全國新增的新冠肺炎確診個案數量持續上升，澳洲也不會回歸「封城」。他指隨着Omicron的到來，以及澳洲的高疫苗接種率，政府的應對方法已經轉變。

他認為雖然確診個案數字高企，但Omicron引致的病情嚴重程度要低得多，因此應對病毒不再與確診個案數字有關，反而應更專注於處理醫療保健體系。

以色列新冠肺炎疫情：圖為2021年12月27日，一名教授在以色列拉馬特甘接種新冠疫苗。（AP）

以色列

以色列2日宣布，衞生部批准醫護人員和60歲以上人士接種新冠疫苗第四針加強劑，以應對Omicron。他們注射第三針加強劑後，可在至少相隔4個月後再接種第四針。

印尼新冠肺炎疫情：圖為2021年12月28日，印尼雅加達一架列車上的民眾。（AP）

印尼

印尼3日宣布，政府自12日起將為所有成年人接種新冠疫苗加強劑，民眾在接種第二劑疫苗的6個月後，可接種加強劑。政府估計，這措施預料覆蓋約2,100萬人。

政府2021年7月已開始為醫護人員接種加強劑。

荷蘭

荷蘭疫情近日轉趨嚴重，截至2日，荷蘭新增1.56萬宗確診個案。政府宣布收緊防疫措施，關閉除必要日用品商店外的所有商店，措施至少維持至14日，同時禁止兩人以上的聚會。

首都阿姆斯特丹再爆發反防疫示威，數以千計示威者聚集，抗議封鎖措施和疫苗接種措施。示威者與防暴警察爆發衝突，最少30人被捕。