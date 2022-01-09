新冠肺炎｜日韓北歐等地死亡率偏低　專家：關鍵原因是體內細菌

日本、台灣、韓國等亞洲地區和北歐，新冠死亡率明顯偏低。這讓許多科學家猜測，背後可能尚未解明的X因子（X-factor），例如戴口罩的比例高、接種卡介苗等等，都被視為可能原因之一。名古屋大學率領的研究團隊近日也在知名期刊《科學》（Science）發表文章，指出造成這個現象的關鍵原因，極有可能是腸道細菌。



該研究團隊針對日本、美國和芬蘭等十個國家的健康民眾進行採驗後，發現亞洲人和北歐人的腸道中，「柯林氏桿菌（Collinsella stercoris）」的比例較高。這種細菌能生成防止病毒與細胞結合的物質。

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他們針對計953位受試者的腸內細菌進行分析後，依據細菌的類型，將他們分成五大類。根據分析結果，在新冠病毒死亡病例偏低的日本、韓國和芬蘭中，腸道內柯林氏桿菌偏高的受試者，就佔了34~61％。相較之下，在死亡率較高的意大利、美國、比利時和英國，卻僅佔4~18％。

名古屋大學的平山正昭副教授表示，這次的實驗主要以國家為單位進行分析，將來只要調查新冠病患是否擁有柯林氏桿菌，就能判斷病情是否會朝重症發展。

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