法國總統外事顧問博納訪華　視像會晤王岐山與劉鶴

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）派遣外交代表博納（Emmanuel Bonne）訪華，1月13日與中國國家副主席王岐山等官員會晤。



博納1月13日在無錫與中國外長王毅會面。這位法國總統外交代表在抵達上海機場後，將被置於一個健康泡泡中，這是由於中國對新冠病毒（SARS-CoV-2）的清零政策。

2022年1月13日，中國外長王毅會見法國總統外事顧問博納。（中國外交部官方網站）

中國外交部官方網站消息顯示，王毅與博納1月13日在江蘇無錫共同主持第二十二次中法戰略對話。雙方進行長時間深入溝通、坦誠交流，一致認為中法在一系列重大問題上有着相同或類似看法。雙方同意梳理合作項目清單，逐一落實雙方共同倡議和合作項目。

王毅會談期間強調，兩國要堅持獨立自主的外交傳統，中方支持歐洲一體化，這一政策不會改變，希望歐方繼續堅持積極務實對華政策。博納提到，法方高度重視法中戰略溝通，理解涉台問題的重要性和敏感性，將恪守一個中國原則。反對體育政治化，強調歐洲將繼續堅持戰略自主，歐中不應對立，更不應對抗。

2022年1月13日，王岐山在北京釣魚台國賓館視頻會見法國總統外事顧問博納。（新華社）

同一天，王岐山1月13日通過視頻會見博納時提到，「和而不同」是歐盟建設的一條成功經驗，也應成為中歐關係的指導原則。中方願同歐盟秉持相互尊重、開放合作原則，打造實實在在的「合作雙行路」，助力雙方實現共同繁榮。法國2022年上半年擔任歐盟輪值主席國，希望法方引領歐盟堅持正確對華認知，獨立自主地發展對華關係、開展對華合作。

此外，中國副總理劉鶴1月13日也應約以視像形式會見博納，雙方就中法、中歐經濟金融合作以及全球抗擊疫情、G20財金議題、氣候變化等交換看法。