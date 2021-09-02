王毅與法國總統顧問博納通話　稱中歐共同利益遠大於分歧

中國國務委員兼外長王毅9月1日應約與法國總統外事顧問博納（Clément Beaune）通電話，王毅表示希望法國可以協助推動中歐關係，認為雙方的共同利益遠大於分歧。



新華社9月1日報道，王毅向博納表示中法關係總體健康穩定發展，中方希望加強兩國高層交往，加深各領域務實合作，促進雙邊關係穩中向好。

圖為2021年6月25日，中國國務委員兼外交部長王毅於北京出席藍廳論壇時發言。（Reuters）

王毅強調中歐是夥伴而不是對手，共同利益遠大於分歧，中歐加強對話合作有利於雙方，有利於世界。

他指出，法國是具有獨立傳統和戰略思維的大國，希望法方着眼中歐共同長遠利益，以即將擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中歐關係排除干擾，克服困難，企穩回升，重現活力。

博納則表示，法國願意協助推進歐中在公共衛生、環境、氣候及貿易等領域合作，雙方亦有就阿富汗形勢交換了意見。

博納表示，法方致力於發展法中關係，願與中方加強高層交往，推進歐中公共衛生、環境、氣候及貿易等領域合作。法國同時認為應就新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）科學溯源，從而避免新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行再次發生。