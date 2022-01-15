賴清德傳訪洪都拉斯出席總統就職禮擬過境美國　台灣：將適時說明

洪都拉斯候任總統奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）1月27日就職，傳台灣總統蔡英文將派副總統賴清德以「特使」身份前往致賀。台外交部15日回應此事，稱相關慶賀規劃如有定案，循例將由總統府適時統一對外說明。



台灣東森新聞網15日據媒體稱，台總統府已安排賴清德以「總統特使」身份出席就職典禮，預計會在美國過境，此舉以及他屆時是否會晤美國官員，引起外界關注。

此外國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲都規劃3月後訪美，賴清德倘過境美國，其規格與準備，也被視為他2024年競選總統的起手式。

賴清德表示台灣現在疫情已大致控制住。（台灣總統府）

洪都拉斯則稱他將訪洪。該國《先驅報》（El Heraldo）13日以《台灣將出席卡斯特羅總統就職典禮，不是中國》為題報道，與台駐洪外交使團有關的消息來源向該報證實，賴清德將代表蔡英文出席27日總統就職儀式，台灣駐洪大使溫曜禎（Diego Wen）也會出席。

該報詢問政權移交委員會是否邀請中國官員出席，得到的回應是委員會完全不知這個情況，因這是外交部處理。

洪都拉斯被指曾考慮與台斷交，轉而承認北京，但政權移交團隊成員2021年12月稱新一屆政府將維持與台關係。《先驅報》稱所有跡象都表明，僅台灣代表團受邀參加總統就職典禮。