洪都拉斯變天或改與大陸建交　英媒：台尋求與新政府合作

中國大陸對拉丁美洲的影響力近期備受關注，其中，台灣中美洲邦交國洪都拉斯總統大選結果周三（1日）出爐，一度提及勝選將與台斷交的在野黨候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）得票率遙遙領先，右翼執政黨「國家黨」承認敗選。路透社報道指，隨著北京的臨近，台灣尋求與洪都拉斯新政府合作。



洪都拉斯新任總統、副總統就職典禮訂將於明年1月27日舉行，台外交部表示，台方駐洪都拉斯大使溫曜禎已第一時間代表蔡英文總統及台灣官方與人民向總統當選人卡斯特羅表達由衷賀忱，同時肯定洪方人民順利完成民主選舉。

該部表示，洪都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，雙方建交超過80年，邦誼友好，各項雙邊合作計畫成效良好，各界有目共睹；台方將在與洪方建立的長久友好基礎上，與卡斯特羅領導的新政府團隊深化雙方合作關係，共同增進雙方人民福祉。

此外，美國國務卿布林肯亦向卡斯特羅表示祝賀，稱他們期待與下一屆洪都拉斯政府合作。

卡斯特羅曾言若贏得大選會和大陸建交。（AP）

早前，卡斯特羅曾言若贏得大選，會和大陸建立外交關係並與台灣斷交，但其親密助手、前財政部長和央行行長諾埃（Hugo Noe）在上月23日告訴路透社，卡斯特羅「還沒有明確的決定」，它將取決於「其他部門可能提出的利弊得失」，且會展開進一步協商。

路透社周三報道指出，大陸爭取台灣邦交國的努力讓美國感到震驚和憤怒，華府對北京日益增長的國際影響力感到擔憂；在大選前夕，台灣方面亦曾警告洪都拉斯不要接受大陸「浮華和虛假」的承諾。

巴巴多斯11月30日正式成為共和國，總督梅森成為首位總統，並在布里奇敦出席總統就職典禮。（Reuters）

另一方面，中南美洲島國巴巴多斯近日正式宣布改制為共和國，不再視英女皇為國家元首，是該國自1966年獨立以來首次作出的政體變更，但依舊會留在大英國協當中。英媒《觀察家報》指出，該國決定不單純是想要擺脫過往殖民歷史，還可能一定程度上受到大陸影響，並提到該國已經加入到一帶一路倡議當中，為首個加勒比海英語系國家中與大陸建立關係的，總理莫特里（Mia Mottley）還形容國家主席習近平「非常有魅力」。

同時，大陸還提供數百萬美元資助巴巴多斯軍方，並讓該國軍官到大陸接受訓練，包括兩名高階軍官，其中代理陸軍司令還拿到大陸軍事機構的軍事科學學位。報道指，到大陸受訓的外國軍官經常被北京用來作政治宣傳，例如受訪時讚賞中國發展、批評西方對中國的態度等。報道又提到巴巴多斯並非唯一被北京盯上的大英國協國家，如坦桑尼亞與納米比亞的軍事學院受到中方資助，斯里蘭卡、肯亞、盧旺達、圭亞那等皆接受了中方軍事訓練、援助。