Omicron｜美國確診仍在增加　惟部分大城市疫情見頂或減緩

美國1月14日公布的數據稱，境內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）引發的新一波疫情在紐約和其他大城市開始減緩，儘管指標的住院人數仍創新高。死亡和住院數據往往比確診數據滯後兩、三週。



南非2021年11月24向世界衛生組織（WHO）通報Omicron首先在博茨瓦納出現。Omicron其後傳至南非多地，還有多個國家。而美國與南非一樣，確診個案數字爆升後，同樣快速減少，類似情形也在英國和南非見到。

自約1月2日起，紐約市7天平均新增確診個案已在減少，該市同一天新增確診個案錄得4萬個，來到高峰。

紐約市1月10日單日新增個案約28,500個，仍高於之前任何一種變種病毒株所帶起的疫情。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月23日，紐約民眾排隊領取檢測試劑盒。（AP）

美國《紐約時報》13日稱，克利夫蘭（Cleveland）、紐瓦克（Newark）和華盛頓特區的每日確診個案一直在迅速減少；過去幾個月中，這些地方都出現破紀錄的高峰。 芝加哥、紐約、波多黎各（Puerto Rico）和科羅拉多州（Colorado）疫情嚴重的滑雪勝地城鎮也有早期跡象顯示，它們出現確診個案數字已達高原或開始減少。

惟美國確診個案平均數字仍在攀升，每天新增75萬多個，其他大多數州份感染仍在增加。

美國衞生與公共服務部（Department of Health and Human Services，HHS）公布，新冠患者佔床人數超過15.7萬人達歷史高峰。