印度主教被控強姦修女　法院判無罪釋放

印度天主教主教穆拉卡爾（Franco Mulakkal）被控在2年間多次強姦一名修女。當地一間法院14日裁定，他被判無罪釋放。印度警方對判決表示震驚與失望。



新德里電視台（NDTV）14日稱，經過100多天的審判，法庭宣布判決穆拉卡爾無罪。有人看到他在判決結束後微笑離開戈德亞姆（Kottayam）的法庭。

圖為印度天主教主教穆拉卡爾1月14日離開位於戈德亞姆的法院。（AP）

54歲的穆拉卡爾擔任賈朗達爾市（Jalandhar）教區主教。

法官稱檢方未能證明對被告的所有指控。主教的律師團隊則稱「粉碎所有針對他的證據」。受害修女的律師稱會在高等法院上訴。

負責調查案件的印度警官S. Harisankar表示，他對判決感到失望，形容是極其不幸的判決「這對我們來說是震驚的，本來預期是定罪，完全地。我們會上訴，我們有很多確鑿的證據。」

案中修女2018年報案指控穆拉卡爾2014至2016年到訪她所住修道院時性侵犯她13次，但經過其他5名修女幾乎天天都在高等法院外抗議，警方才在幾個月後展開調查。特別調查組最終在同年9月逮捕穆拉卡爾並對其提出指控。他否認指控。

由於採取抗爭行動，這些修女受教會內部嚴厲批評，接二連三遭到威脅和指控。其中一名有份抗議的修女被逐出方濟各克拉里斯特會（Franciscan Clarist Congregation，暫譯），她被指其生活方式違反當地法律。