報告揭戀童者不止神父　法修女以這東西「強姦」兒童　逼男女性交

法國行政科學學會（French Institute of Administrative Sciences）主席索夫（Jean-Marc Sauvé）領導的特別委員會5日發布長達2500頁的報告，揭露33萬名孩童曾遭神父、修女與天主教學校及機構人員性侵。



儘管80%受害者是10至13歲的少年，許多少女也同樣受到虐待。

報告更指涉案者不止神父，還有修女拿釘有耶穌像的十字架（Crucifixes）性侵少女或強迫少年跟她們發生性行為。

少女長期遭修女性侵 告訴家人卻是噩夢開始（點圖放大閱讀報告細節）▼▼▼

+ 11

《野獸日報》報導，一位名叫「瑪麗」（Marie）的受害者就讀5年級時，被安置到法國一所招收「出身好家庭少女」的天主教寄宿學校。根據她的回憶，一位修女每天都會來到她的班上，挑選一名學生協助她做彌撒。然而，這位修女不是尋找可以幫她的人，而是在尋找一名受害者。「瑪麗」說，「我當時11歲，看起來像9歲，她每兩或三次會挑我一回。她會帶我到她的辦公室，把門鎖上，然後拉上窗簾。接着，她會把我放到她的膝蓋上，讓我讀出引述聖保祿或另一位聖人的福音，她則同時用一手把我擠向她的胸口，用另一手拉下我的內褲。我們當然是穿百褶裙、而不是褲子。這讓我嚇壞又癱瘓」。

報導指出，「瑪麗」不能跟身為虔誠教徒的父母談論自己遭到虐待，直到一位朋友說服她開口，結果卻是一團災難。「瑪麗」稱父母斥責她「真是一個變態、一個邪惡的騙子」，「妳怎敢說這樣的話？」。實際上，「瑪麗」的父母曾告訴修女們，她被送來寄宿學校是因為她需要被馴服。「瑪麗」說，「我真的是給這位修女（一個禮物）了……因為她心知肚明自己不用冒任何風險」。根據「瑪麗」的說法，修女的虐待持續一整年。當「瑪麗」年滿35歲時，再次把自己被修女虐待一事告知母親，「我媽媽充滿喜悅地告訴我，一位受她託付自己女兒的修女是不可能去虐待一個女孩的」。她說，「女性戀童癖確實存在，不幸的是媒體從來不談此事」。

【延伸閱讀】涉性侵兩父子 91歲孌童癖神父遭少年「十字架插喉」奪命（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

【延伸閱讀】安娜莉絲靈異事件 揭秘天主教驅魔儀式 「惡靈附體」會有4現象（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

總理上任兩月旋下台 祕魯政爭殃及抗疫

印度也有小7了！首富引進 本周六開第一家店

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】