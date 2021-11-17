印度16歲少女稱半年內遭400男強姦包括警員　警方拘捕至少7人

《每日郵報》11月16日報道，印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）比德市（Beed）一名16歲的無家少女控訴稱，她在6個月內曾被約400名男子強姦，包括兩名警員。當地女權人士形容這是史上最悲慘的強姦案。警方已立案調查，拘捕至少7人。
印度兒童福利委員會（Child Welfare Committee，暫譯）11月11日發表聲明，公開這名少女控訴的內容，事件在當地引來廣泛關注。
這名16歲少女數年前喪母，其後她在13歲時被安排嫁給一名33歲男子。她指自己遭丈夫性侵，於是她返回娘家。惟她被趕出家門，只好在巴士站露宿，據美國有線新聞網絡（CNN）報道，少女也有向警方稱，她曾遭父親性侵。
兒童福利委員會表示，少女在巴士站行乞時，有3名男子強迫她賣淫，她之後再遭大批男子強姦。她最終更因姦成孕，目前懷孕兩個月。
警方遭批評失職
CNN的報道指，印度女權人士巴亞娜（Yogita Bhayana）形容這是史上最悲慘的強姦案，並批評警方沒保護這名少女。
《每日郵報》報道稱，少女曾嘗試向警方投訴，指自己被一名警員毆打，但警方沒將此事記錄下來，比德市警方拒絕評論這指控。
最少7人被捕
據CNN報道，目前最少有7名男子因此案被捕。比德市警方11月15日發聲明回應少女的遭遇時表示，他們已就與8名男子有關的案件立案，其中一名男子是未成年人士。被捕者當中包括少女的父親、丈夫及一名扯皮條。
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