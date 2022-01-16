湯加海底火山爆發引起海嘯　日本及美國等地呼籲民眾遠離岸邊

撰文：張子傑
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南太平洋島國湯加（Tonga）一座海底火山1月14日再次噴發並引起海嘯，環太平洋地區多個國家15日紛紛發出海嘯警報，日本及美國分別呼籲民眾遠離岸邊，新西蘭則有停泊在港口的船隻被沖上岸損毀。

日本放送協會（NHK）16日報道，日本氣象廳16日凌晨向鹿兒島縣的奄美群島及吐噶喇列島發出海嘯警報，指當地可能有3米高的海嘯侵襲，當局其後將警報擴展至本州東北岩手縣，呼籲民眾立即到高地避難。

▼衛星捕捉到湯加洪阿哈阿帕伊島火山爆發的情景：

從民眾拍到的片段可見，奄美大島有大批民眾駕車到前往地勢較高地區，道路非常擠塞。當地一度錄得1.2米高的海嘯，岩手縣久慈港亦出現1.1米的洪水；小笠原群島、四國高知縣、本州和歌山縣、北海道等地的海嘯高度為大約0.9米，當中高知縣室戶市港口有三艘船被沖走後沉沒，幸好當時沒有人在船上。

而在新西蘭北島，有多艘停泊在北地大區（Northland）一個港口的遊艇被海嘯沖上岸邊，當地民眾指，洪水淹過防波堤，他們稱民防部門較早時發出一般海嘯警報後，就沒有向該地區響起警號及電話通知。

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衛星圖像顯示湯加火山爆發威力驚人　日本美國加拿大紛發海嘯警報洪阿哈阿帕伊島火山再爆海嘯撲3國　湯加警報聲大作民眾尖叫逃命
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