湯加海底火山爆發引起海嘯　日本及美國等地呼籲民眾遠離岸邊

南太平洋島國湯加（Tonga）一座海底火山1月14日再次噴發並引起海嘯，環太平洋地區多個國家15日紛紛發出海嘯警報，日本及美國分別呼籲民眾遠離岸邊，新西蘭則有停泊在港口的船隻被沖上岸損毀。



日本放送協會（NHK）16日報道，日本氣象廳16日凌晨向鹿兒島縣的奄美群島及吐噶喇列島發出海嘯警報，指當地可能有3米高的海嘯侵襲，當局其後將警報擴展至本州東北岩手縣，呼籲民眾立即到高地避難。

▼衛星捕捉到湯加洪阿哈阿帕伊島火山爆發的情景：

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

從民眾拍到的片段可見，奄美大島有大批民眾駕車到前往地勢較高地區，道路非常擠塞。當地一度錄得1.2米高的海嘯，岩手縣久慈港亦出現1.1米的洪水；小笠原群島、四國高知縣、本州和歌山縣、北海道等地的海嘯高度為大約0.9米，當中高知縣室戶市港口有三艘船被沖走後沉沒，幸好當時沒有人在船上。

而在新西蘭北島，有多艘停泊在北地大區（Northland）一個港口的遊艇被海嘯沖上岸邊，當地民眾指，洪水淹過防波堤，他們稱民防部門較早時發出一般海嘯警報後，就沒有向該地區響起警號及電話通知。

Some SERIOUS damage done to a number of boats at the TUTUKAKA marina in the early hours this morning. The tsunami from the Tongan volcano was bigger and faster than many bargained on. Mother nature angry as just now. pic.twitter.com/8zw5IdqMgw — 🇳🇿☯️ Infideliter 🚜🐏🐂🌽🇳🇿 (@CraigS2021) January 15, 2022