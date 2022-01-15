衛星圖像顯示湯加火山爆發威力驚人　日本美國加拿大紛發海嘯警報

南太平洋島國湯加（Tonga）一座海底火山自1月14日起再度噴發，當地15日第二次發布海嘯警報，衛星圖像顯示火山爆發威力驚人。不止湯加發布全境海嘯警報，遠至美國、加拿大西岸也發出警告，提醒民眾小心海嘯。



這座洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山爆發後，湯加最大的島嶼湯加塔布島（Tongatapu）遭受海嘯衝擊。當地出現1.2米的海嘯。

據美國有線新聞網絡（CNN）及俄羅斯衛星通訊社指，除了湯加群島外，新西蘭北島、美國西海岸（從加州到阿拉斯加）、加拿大的卑詩省（British Columbia）、澳洲等地也發出海嘯警報。

日本憂出現3米海嘯

日本放送協會（NHK）報道，日本氣象廳向南部奄美大島、吐噶喇列島及所有面向太平洋的沿岸地區發出海嘯警報，並指預計有3米海嘯在日本出現。

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衛星圖像顯示這次火山噴發威力驚人，由火山灰、氣體蒸氣等混集而成的巨大「雲團」衝上空高。

▼衛星捕捉到湯加洪阿哈阿帕伊島火山爆發的情景：

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

有斐濟民眾在網上留言表示，1小時內聽到多次爆發的聲音，遠在斐濟（Fiji）那地（Nadi）都聽到，而且門窗都隨之震動。