美國盜賊屢次搶劫火車　成千上萬郵包遺棄路軌上

美國出現「劫列車客」，洛杉磯鐵路近月屢次發生搶劫火車事件，多架路過運載郵件及包裹的列車遭行劫，留下成千上萬的郵包散落在路軌，造成大量損失。



事件發生在洛杉磯鐵路市中心的一條路軌上，該路段因接近民居容易到達。美媒報道，劫犯會趁貨運列車駛至附近停定後，利用箭鉗打開集裝箱，洗劫貨物。

未被拿走的郵件會被直接拋棄在路軌上，從拍攝的照片可見成千上萬的郵包散落在路軌，造成大量損失。被劫及被遺棄的郵件，將無法送抵目的地。

圖為1月14日，洛杉磯市中心一條鐵路段，可見大量郵布散落在路軌上。（AP）

亞馬遜、Fedex、UPS的快遞均成為目標，事件自2021年屢次發生，且次數愈來愈多。報道引述聯合太平洋鐵路公司表示，2021年10月與2020年10月相比，劫案增幅達到356%。2021年第四季度，每日平均都有90個集裝箱遭破壞。

事件中雖然有過百人被捕，但大部分只是被罰款就被獲釋，鐵路運營商的一位發言人表示，這些劫匪很多獲釋不到一天後又回到街頭上準備犯案。

報道引述鐵路運營商表示，行劫郵包列車事件在2021年造成500萬美元損失，但這未包括受害客戶的損失，及因而受影響的貨物供應鏈損失。