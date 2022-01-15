美國男子詐死出國逃避官司　藏身蘇格蘭卻感染新冠肺炎「斷正」

美國羅德島（Rhode Island）警方1月12日表示，當地一名涉嫌強姦的男子「詐死」並逃離美國，但他藏身在蘇格蘭時，卻因為確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）入院被捕，並面臨被引渡回國受審的可能。



美國全國廣播公司（NBC）14日報道，現年34歲的阿拉維爾迪揚（Nicholas Alahverdian）在蘇格蘭去年12月感染新冠肺炎並出現嚴重病徵，他被送到格拉斯哥（Glasgow）一間醫院接受治療，而且需要呼吸機維生。

蘇格蘭當局輸入他的DNA資料時，發現他被美國通緝，於是將他拘捕。

美國法院13日公開的文件顯示，阿拉維爾迪揚2008年在猶他州（Utah）居住期間，以假名羅西（Nicholas Rossi）於網上社交平台MySpace與一名21歲女子發展感情關係，兩人其後分手，他訛稱向女方還錢，但卻在自己家中性侵事主。

檢察部門當年起訴他兩項性罪行，但他一直以不同身份生活。直到2018年，猶他州檢察部門再次調查這宗懸案時，發現他的DNA與俄亥俄州（Ohio）一宗性侵案的資料吻合。

阿拉維爾迪揚多年來一直批評羅德島政府的兒童及青年部門，並曾到州議會作供，稱自己在兒童院內遭受性侵及虐待。他在2020年表示患上末期非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），而且只有數週性命。同年2月29日網上傳出他的訃聞，但惹來他的前寄養家庭、律師及警方的質疑。

猶他州檢察部門指，調查人員發現阿拉維爾迪揚為了逃避刑責而流亡海外，並企圖誤導當局及其他州份的立法部門相信他已經死亡。他現在不但面臨被引渡回國審訊外，同時亦要面對羅德島警方追究他沒有在當地登記性罪犯一事，以及在俄亥俄州盜用養父信用卡而遭聯邦調查局（FBI）通緝的後果。