祖高域簽證案敗訴須離境　澳洲總理莫理森歡迎裁決

網球男單「一哥」祖高域（Novak Djokovic）的簽證案上訴1月16日終於有結果，澳洲聯邦法院三名法官予以駁回。他發表簡短聲明稱對裁決「極度失望」（extremely disappointed），但願配合澳洲政府安排並離境。



裁決公布後數小時，有人看到祖高域抵達墨爾本機場，準備乘搭阿聯酋航空（Emirates）由墨爾本飛往杜拜的班機。飛機預定在當地時間晚上10時30分起飛，即香港時間同日晚上7時30分。

祖高域在裁決出爐後發聲明稱對裁決「極度失望」，並承認這意味着他不能留在澳洲參加澳洲網球公開賽。

他稱尊重法院的決定，以及會就有關他離開這個國家之事與相關部門合作。

圖為2022年1月11日，男子網壇世界排名第一球手祖高域於澳洲墨爾本公園練習。（AP）

他坦言對過去數週自己成為焦點感到不自在，他希望所有人能將焦點放回比賽、這個他所愛的賽事上。他亦對所有球手、官員、職員、義工及支持者送上祝福。

他稱在進一步發布評論前，先稍作休息及休養。

他最後在聲明中對家人、朋友、自己的團隊、支持者、球迷及塞爾維亞人表示感謝。他稱他們是支持他的強大力量。

2022年1月15日，網壇男單一哥祖高域乘車返回澳洲墨爾本的隔離酒店。（AP）

他將無法爭取第10次贏得澳網賽事以及破紀錄的第21個大滿貫錦標。此外他有可能在未來面對更長遠的影響，就是3年內除非有特殊理由不得入境澳洲。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）14日宣布再次取消他的簽證，祖高域一方於是再上訴，惟最終在16日敗訴。他的律師稱霍克的決定是「不合邏輯、不理性及不合理」，並稱他是基於祖高域就疫苗的公開言論做出決定，但沒真的尋求聆聽他的看法。

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）事後表示歡迎裁決結果，稱這決定讓澳洲的邊防檢疫維持有力，以及確保澳洲人安全。