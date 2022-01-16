澳網｜祖高域再敗訴面臨被遞解出境　民調顯示普遍支持

網球一哥祖高域（Novak Djokovic）上訴再被撤回，終極上訴失敗，這意味他將可能被遞解出境。儘管法律上祖高域仍有可能爭取留在澳洲的機會，但因澳網比賽即將舉行，時間已不足以讓他留下繼續參加澳網比賽，祖高域的澳網10冠與大滿貫無可避免夢碎。



美國有線電視新聞網（CNN）引述BDO澳洲移民法專家喬克爾（Maria Jockel）表示，祖高域亦有可能申請過橋簽證（Bridging Visas），讓他繼續留在澳洲參與比賽，但簽證需由移民部長審批，而這正是要取消他簽證的人。

祖高域可要求向法院上訴期間獲得過橋簽證，但這需要時間且最終決定權在移民部，祖高域仍能參與澳網的機會相當渺茫。

圖為1月16日，澳洲墨爾本，記者群正守候在祖高域代表律師公司門外。（Getty）

事件對祖高域及其支持者而言是一個衝擊，但對澳洲政府而言卻可為一場勝仗。澳洲政府在疫情以來多次限制入境，包括澳洲籍人士亦無法海外回國，讓其獲得了「澳洲堡壘」（Fortress Australia）的稱號。

雖然嚴厲措施招致部分國內及海外人士的不滿，但亦因嚴厲政策，讓澳洲成功阻擋第三波的疫情爆發——直到Omicron變種來襲。今天澳洲疫情再度急升，澳洲政府正陷入被指抗疫不力的指責。面對祖高域政府不願讓其成為「例外」，總理莫里森（Scott Morrison）在回應祖高域事件時表示，沒有人能凌駕於規則之上。

而事實上澳洲人亦對此表示支持，根據澳洲《太陽鋒報》（The-Sun Herald）及《星期日世紀報》（Sunday Age）的聯合民調，顯示有七成受訪者要求遞解祖高域出境。

英國廣播公司（BBC）在判決宣布後來即時訪問了在墨爾本，澳網比賽舉行的地方附近的市民，多人對法院判決表示支持。有受訪者表示政府一開始未有正確反應，但最後總算「糾正了錯誤」。