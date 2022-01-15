澳洲移民部長指祖高域會「刺激反疫苗情緒」　代表律師：無理據

澳洲再度撤銷網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）的入境簽證後，當地法院將在1月16日早上審理祖高域提出的上訴。澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）主張這位澳網頭號種子會對澳洲構成衞生風險，刺激反疫苗情緒，祖高域代表律師則反駁指說法沒有理據。



祖高域在這次澳網的首場比賽日期為1月17日，由於他已遭澳洲取消簽證，目前要與時間競賽，希望再透過法院推翻政府決定。

澳洲廣播公司（ABC）指，上訴已交至聯邦法院處理，將在當地時間1月16日早上9時半開庭，由3名法官審理。

在祖高域一方提交給法庭的文件中，附有一份移民部長霍克解釋為何再取消簽證的聲明，內容談到他相信像祖高域這樣「高調」的人士入境可能對澳洲構成衞生風險，導致當地的反疫苗情緒增加，令更多澳洲人拒絕接種疫苗。

霍克又提到，祖高域在12月獲悉自己確診後，並沒有隔離，若容許他留在澳洲，可能會鼓勵他人仿傚其行為。

祖高域的律師團隊則批評，霍克的解釋明顯不合理，沒有證據能顯示祖高域會刺激反疫苗情緒，又指部長不能認定祖高域在接種疫苗的問題上有「眾所周知的立場」。

律師批評移民部長花了4天時間，才在1月14日下午6時宣布再次撤銷祖高域的簽證，他稱「由於部長花費的時間，我們才會在目前位置...... 我們已盡快行動。」