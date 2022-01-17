約翰遜陷派對門醜聞　英媒：兩週內下台可能性大

英國首相約翰遜（Boris Johnson）因爆出派對醜聞，黨內外要求他辭職下台的呼聲高企，民調支持率創下新低。英媒分析稱，約翰遜兩週內下台的可能性很大。



英國首相約翰遜承認在封城期間參加派對引發眾怒。雖然約翰遜已經道歉，但黨外對約翰遜的猛烈批判絲毫不減，甚至黨內多名資深議員要求他辭職，以免影響5月的地方選舉。

據英國《獨立報》1月14日報道，民意調查公司YouGov的最新民調顯示，目前保守黨在支持率上已經落後主要反對黨工黨10%，創下歷史新低。

民調顯示，只有6%的人覺得約翰遜在回應政府派對問題上「表現誠實」，60%的人認為約翰遜應當辭職；僅23%的人認為約翰遜能「做個好首相」。

2021年7月12日，英國首相約翰遜在倫敦唐寧街舉行的新聞發布會上發表講話。（AP）

保守黨主席杜永敦（Oliver Dowden）1月16日對天空新聞台（Sky News）表示，他不會要求約翰遜辭職，但表示對方必須解決「政府內部的文化問題」。

杜永敦說：「我們需要找出事實，然後首相需要做出有效的回應，解決唐寧街的文化問題。」

英國《衛報》16日分析稱，約翰遜下台只是「時間問題」，幾種可能中，「兩週內被迫辭職」的可能性最大。

分析稱，約翰遜在「數日內辭職」的可能性中等，但概率在不斷增加。

而約翰遜在「兩週內下台」的概率「很高」。英國內閣辦公廳第二常任秘書格雷（Sue Gray）就「派對門」醜聞進行的調查報告出爐後，約翰遜可能在兩週內被迫下台。

2021年6月14日，英國首相約翰遜抵達布魯塞爾北約總部參加北約峰會。（AP）

第三種可能是格雷上述的報告雖然很關鍵，但不足以成為「一個無可辯駁的罪證」。保守黨議員決定再給約翰遜一次機會，撐到5月地方選舉。但保守黨將迎來慘敗，以至於約翰遜被趕下台。可能性中等。

第四種可能性是約翰遜「苟延殘踹」到下次大選，但可能性很低而且還在持續下降。

英國首相府不止一次陷入舉行「封城派對」醜聞，先是2022年1月被揭2020年5月違反防疫規定，邀請官員到首相府花園舉辦派對，約翰遜2022年1月12日在國會公開道歉。

英國《電訊報》1月14日又揭發，首相府在2021年4月16日菲臘親王（Prince Philip）喪禮舉行前夕，舉辦了兩場歡送員工的派對。首相府2022年1月14日為此事道歉。