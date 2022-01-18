美國最新民調：近半受訪者對拜登表現失望

一項最新的美國民意調查顯示，近半受訪者對美國總統拜登（Joe Biden）任期內的表現感到失望，僅有25%的民眾對拜登過去一年的工作表示滿意。



美國《國會山報》1月16日報道，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）16日公布的一項最新民意調查顯示，有一半的受訪者表示，他們對拜登的總統任期感到失望。幾天後，拜登將迎來任期的第一年。

哥倫比亞廣播公司在2022年1月12至14日對2094名美國成年人進行了調查。調查結果的誤差範圍為正負2.5個百分點。

當被問及對拜登當選總統有何感想時，半數受訪者表示他們感到「沮喪」和「失望」。此外，40%的人說，他的總統任期讓他們感到「緊張」，僅有25%的人說「一般」和「滿意」，其他受訪民眾都表示，對拜登政府過去一年的表現感到不同程度的不滿。

拜登1月6日發表講話，紀念國會山騷亂事件一周年，譴責美國前總統特朗普（Donald Trump）踐踏美國民主制度，並稱必須確保類似暴力事件不再發生。（新華社）

在經濟方面，近75%的受訪者表示，他們覺得美國總體上「有些」或「非常」糟糕。

28%的民眾認為拜登政府對美國經濟足夠關注，58%的民眾認為拜登政府沒有對美國經濟出台理想調控措施，有70%的民眾對拜登政府處理通貨膨脹的方式不滿意。

在疫情應對方面，拜登政府的支持率處於歷史最低水平。有69%的美國民眾認為拜登政府在發布相關確切訊息方面有待加強，61%的美國民眾認為政府強制民眾接種疫苗讓他們感到不滿，47%的美

國民眾認為拜登政府應對奧密克戎（Omicron）不當，有43%的美國民眾認為拜登政府抗疫不力，每天新增的新冠確診病例數減少得不夠快。