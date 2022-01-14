拜登施政進入停滯　美國總統權力局限之困

踏入2022年，拜登民望依然未見起息，不少民主黨人都對拜登缺乏作為而感到失望。無論他們所關注的議題是移民政策、福利政策、氣候政策，還是投票權保障，對於公關手段較為低調的拜登，他們都認為這位老總統沒有好好使用所謂的「bully pulpit」，即其白宮權位所帶來的話說權。



然而，1月13日的兩宗政治事件，就突顯出拜登對於國內政治的真正權力是何等受限。

首先，由於集拜登重點福利、氣候政策於一身的《重建更好未來法案》（Build Back Better Act）在西維珍尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）聖誕節前的一句「不支持」之下，幾乎已毫無回天之術，拜登本周就將注意力轉到國會正努力通過的兩項投票權法案之上，更破天荒表明願意為此取締參議院的拉布制度。

此話一出，惹來政壇大震。拜登本人1月13日更親臨國會與民主黨人會面，希望能團結全黨，特別是要獲得50位民主黨參議員全體支持，至少在投票權法案之上取締或修改60席的反拉布門檻，好讓民主黨能獨力通過相關法案。

豈料，拜登本人尚未到國會，亞利桑那州的民主黨參議員西內馬（Kyrsten Sinema）就搶先發表講話，稱她雖然支持投票權法案，卻認為取消拉布制度只會加劇兩黨分裂的「根本病患」，因此不會支持調整拉布制度的行動。

鑒於有七成共和黨人相信特朗普的2020年選舉舞弊說，如果民主黨果真獨力修改全國投票制度，的確有可能在本年中期選舉和2024年總統選舉中加劇了兩黨分裂。但無論西內馬之言是否合理，她平淡的一句反對，已勝過拜登為投票權法案的連日奔走。

1月13日，西內馬於參議院大會上發言，宣布她不會支持「短視」的拉布制度修改。（AP）

正如《重建更好未來法案》一般，曼欽、西內馬等人多次獲拜登親自遊說，卻是不為所動，而貴為白宮主人的拜登也拿他們沒辦法。

另一邊廂，除了國會的局限外，總統行政權力也愈加受到法院限制。同樣在1月13日，在6位保守派最高法院法官的支持下，作為拜登任內最為強硬抗疫行動的僱員強利疫苗接種令被指越權，使這個原可要求超過8,000萬美國人接種新冠疫苗的措施不了了之。

在共和黨人高舉自由的背景下，拜登此法原是以勞工部管制職業安全的權限入手，將疫苗接種當作是保障員工的安全措施之一。但最高法院似乎認為，疫苗令沒有在不同行業作差別處理，沒有評估不同行業的受新冠病毒感染風險，因此超越了國會立法給予勞工部的權限。

畫家筆下的最高法院法庭畫像，記錄了法官們聽取反疫苗令一方陳詞的場景。（AP）

這當然是一個看似合理的法律觀點。但從另一個角度來看，新冠病毒對於各行各業都構成一定程度的職業安全風險，而勞工部此法背後的專業判斷就是各行各業都需要新冠疫苗的保護。這，是一個行政部門的事實判斷，而負責解釋法律的法官們似乎沒有專業資格去質疑這個事實判斷。

因此，說到底，這種法律觀點的應用，只是反映了保守派法官們的既有立場，相關觀點只是他們用來合理化其立場的堂皇理由而已。

最高法院目前以保守派法官佔絕大多數，權力不在己方之手，拜登也是無計可施。

從這兩件事就可以看到，美國總統在應對國內事務時權力是何其薄弱。其吊詭的地方在於，當國內政務不順之時，人民卻會將責任歸咎於總統身上。難怪不少人會認為美國總統是一份「不可能的工作」。

如今，拜登已是除特朗普以外數十來年民望最差的總統。當然，從能力上講，拜登並不是什麼傑出的政治家，可是對於他此刻身處的施政停滯困境，人們也許應該給予一定的同情，而有志於實質政策而非政治鬥爭的美國政治人物，也應該對美國三權分立的體制進行反思。