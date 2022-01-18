王毅出席中菲馬尼拉論壇　強調中國不會以大欺小

中國國務委員兼外長王毅1月17日以視像形式參與中菲馬尼拉論壇，談及南海問題。王毅稱中國不會以大欺小，願與菲方攜手，維護地區和平穩定。



王毅在論壇上致辭時，表示中國與菲律賓友好交往延續上千年，帶來的是合作和友誼。王毅稱中菲都有自己的主張及立場，在一時不能達成一致的情況下，應將問題置於適當位置，防止影響甚至綁架中菲關係全局。

王毅稱如果只突出單方面的主張，將自己的意見強加於對方，並非真正的為鄰之道，亦不是東方人的相處哲學。王毅稱中國絕不會以大欺小，不相信贏者通吃，中方願以菲方着善意和務實精神尋找管控和解決之道。王毅稱兩國應在不影響各自權利主張的前提下，推進共同開發，使南海問題從挑戰變成機遇。

王毅稱東亞是中菲的共同家園，但一些域外勢力不斷採取挑釁行徑，企圖作出破壞。中菲兩國作為地區的重要成員，應堅定奉行獨立自主的外交政策，維護以東盟為中心的區域合作框架，深化中國東盟全面戰略夥伴關系，為維護地區穩定、促進地區繁榮貢獻力量。