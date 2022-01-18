印尼國會通過遷都法案　新首都命名Nusantara　最快2024年搬遷

印尼計劃將其新首都命名為努桑塔拉（Nusantara，暫譯），意思是「群島」，最快2024年首都將從爪哇島上的雅加達遷至東加里曼丹省。



據英國《衛報》（TheGuardian）1月18日報道，印尼國會18日通過法案，將首都從雅加達遷至東加里曼丹省，並且將之命名為Nusantara。

印尼國家發展規劃部長莫諾阿爾法（Suharso Monoarfa）17日在公布這一計劃時曾表示，該名稱經由印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）從80個候選名稱中挑選並最終確認的。他稱，之所以選擇這個名字，是因為Nusantara早已為人所知，它在國際上是印尼的標誌。

印尼總統佐科維多多希望透過遷都緩解雅加達面臨的巨大環境挑戰，政府還希望通過遷都來重新分配財富。由於新冠疫情，這一舉措被推遲，但可能會在2024年實施。

2021年2月19日，印尼雅加達郊區，當地遭遇洪澇災害。 （視覺中國）

政府希望它能減輕雅加達的負擔。這個擁有1000萬人口的城市以擁堵著稱，經常遭受洪水，而且由於地下水的過度開採，它是世界上下沉最快的城市之一。由於地面下沉，雅加達北部的部分地區估計每年下沉多達25厘米，甚至包括為社區設計的緩衝海堤。