Omicron｜群體免疫？印尼近90%民眾有新冠抗體　其中70%沒打疫苗

最新調查顯示，每十名印尼民眾中，就有近九人新冠病毒具有抗體，儘管印尼目前疫苗接種率落後其他亞洲國家。



彭博資訊報道，印尼新冠病毒專案小組發言人Wiku Adisasmito說，在接受調查者中，約86.6%對新冠病毒抗體呈陽性反應。他說，其中73.2%具有新冠病毒抗體者從未接種新冠疫苗，也沒有新冠病毒確診紀錄。這個工作小組去年11和12月在印尼100座城市進行調查。

民眾免疫水準提高，有助印尼維持較寬鬆的防疫限制政策，在疫苗接種率低落的情況下繼續為經濟成長添柴火。根據彭博疫苗追蹤數據，在印尼2.7億人口中，有62%接種第一劑疫苗，完整接種兩劑者不到半數，落後越南、泰國及日本。這三國的完整接種率分別為64%、65%及79%。

印尼政府1月宣布縮短入境旅客的隔離檢疫時間，與東南亞緊閉國門以降低病毒傳播的行動背道而馳，此時印尼的Omicron確診病例持續增加。根據印尼衛生推文表示，4日通報254人確診Omicron，比前一日的162例激增，其中15例為本土案例。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】