美國據報審查阿里巴巴雲端服務　是否構成國安風險

英媒1月18日報道，美國政府正研究針對中國阿里巴巴的雲端服務進行安全審查，可能影響其在美國的業務。
路透社報道指，審查工作由商務部情報與安全辦公室（Office of Intelligence and Security）進行。審查會針對阿里雲如何存儲其美國客戶的數據，包括個人訊息和知識產權，以及中國政府是否可訪問這些數據並以其他方式對其進行干預。
儘管中國政府強迫科企交出敏感資料的公開案例很少發生，但有報告指中國黑客可能會利用雲端伺服器，竊取敏感資料。
監管機構最終可能強制阿里雲採取措施，降低其帶來的風險，或直接禁止國內外的美國人使用其服務。
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阿里雲自2009年推出，目前在中國和亞洲市場佔有率第一，但在歐洲和美州的影響力不如其競爭對手。阿里雲在美國業務規模不大，年營收估計不到5000萬美元。
阿里巴巴過去在其年度報告中承認，美國政府已經對中國科技公司實施愈來愈多的出口管制、經濟和貿易制裁。報告稱行動引起擔憂，中國和其他中國科技公司，在數據安全、新興市場等廣泛領域可能面臨愈來愈多的監管挑戰或限制。