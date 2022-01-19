賴清德1月底出席洪都拉斯總統就職禮　料與美國副總統同台

台灣總統蔡英文1月19日指派副總統賴清德，出席中美洲國家洪都拉斯1月27日舉行的新任總統就職禮。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）亦會同場出席，兩人屆時會否接觸，引起外界關注。
台媒報道，台灣總統府1月19日宣布，副總統賴清德將代表蔡英文，以總統特使身份出席洪都拉斯27日的總統就職禮，預計會在美國洛杉磯過境。賴清德25日將率團啟程，團員包括台灣駐美國代表蕭美琴。
美國白宮1月18日則宣布，總統拜登（Joe Biden）指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）率領代表團，出席洪都拉斯總統就職典禮。
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美國副總統副新聞秘書發聲明指，今次訪問將進一步推進賀錦麗與候任總統奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）在2021年12月10日通話中作出的承諾，即加強美國和洪都拉斯之間的夥伴關係，並共同致力促進經濟增長、打擊腐敗，並解決移民問題的根本原因。
由於賴清德與賀錦麗同場出席就職禮，外界關注兩人是否藉此機會接觸。