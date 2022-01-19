拜登執政一周年　蓋洛普民調：首年平均支持率49％

調查機構蓋洛普（Gallup）的數據顯示，美國總統拜登（Joe Biden）上任第一年的平均支持率為48.9%，低於很多其他總統，僅高於他的前任、前總統特朗普（Donald Trump）。



據美國政治新聞網站The Hill在1月18日報道，蓋洛普在拜登執政第一年裏，對他的支持率展開13次民意調查，平均48.9%的受訪者表示「肯定」。

根據蓋洛普的調查，拜登總統在2021年1月以57%的支持率上台。在1月至8月初期間，他的支持率在57%至49%之間，當時隨着更多的美國人接種疫苗，新冠肺炎（COVID-19）病例呈下降趨勢。

美國總統拜登2022年1月6日發表講話，紀念國會山騷亂事件一周年，譴責前總統特朗普踐踏美國民主制度，並稱必須確保類似暴力事件不再發生。（新華社）

到8月底，拜登的支持率發生轉變，尤其是在美國從阿富汗混亂撤軍的同時，喀布爾機場發生恐佈襲擊，造成13名美國軍人死亡，降至43%受訪者給予總統正面評價。

他的支持率在2021年10月到12月之間保持穩定，在42%到43%之間搖擺不定。新冠病例的增加和供應鏈瓶頸推高全國的價格和通貨膨脹，這可能阻礙他的支持率上升。

2022年1月，只有40%受訪者認可拜登的工作，這是蓋洛普調查拜登在擔任總統期間創下的最低支持率。

蓋洛普調查顯示，只有一位前總統特朗普——在上任第一年支持率低於拜登，38.4%的美國人對他持正面評價。克林頓（Bill Clinton）前總統上任第一年的支持率為49.3%，接近拜登。

排在克林頓前面的是前總統里根（Ronald Wilson Reagan），他執政第一年的支持率為57.1%。

據蓋洛普調查，拜登的支持率在他執政的第一年下降，主要是由於無黨派人士的支持率下降。目前，只有33%的無黨派人士對拜登給予了正面評價，相比之下，超過50%的人對他上任頭六個月的工作表示滿意。