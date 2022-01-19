蘋果公司：反壟斷法案將增加iPhone用户安全風險

蘋果公司（Apple Inc.）1月18日在一封信中警告稱，參議院正在審議的反壟斷法案，將會增加iPhone用户面臨安全漏洞的風險，部分原因是法案可能迫使該公司允許用戶在App Store之外下載應用程序。
蘋果政府事務高級主管鮑德利（Timothy Powderly）在致參議院司法委員會的一封信中表示「這些法案將消費者置於受害境地，因為存在私隱和安全漏洞的真正風險。」
過去幾年，蘋果公司一直因其對App Store的控制遭到監管機構的審查。App Store是在iPhone上安裝應用程序的唯一途徑。對於通過iPhone應用程序進行的數碼支付，蘋果公司抽取15%至30%的佣金。
在1月18日的信中，蘋果公司警告稱，允許用户如法案所准許的那樣側載（sideloading，即不經App Store安裝）應用程序將是「消費者的巨大損失」，並表示這將允許應用程序開發人員無視蘋果公司的私隱政策，為詐騙者打開大門。
蘋果公司向荷蘭妥協 開放第三方支付系統 惟僅限交友軟件新冠肺炎｜蘋果公司要求員工提交接種疫苗加強劑證明蘋果公司妥協 韓國App Store將可用第三方支付蘋果、Elon Musk「唔撐」元宇宙？ Web3.0爭議引爆