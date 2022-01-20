拜登舉行上任一週年記者會　承諾美好日子會到來

美國總統拜登（Joe Biden）1月19日舉行上任一週年記者會，談及過去一年的執政表現。他承諾處理工人階級家庭面對的生活成本上升等問題，稱國家的前途一片光明。



拜登在記者會上表示，過去一年充滿挑戰和成就，指當地的兒童貧困情況下跌40%，全年創造600萬個新就業職位，為勞動階層提升工資。他形容在上任的第一年，美國出現破紀錄的創造職位及經濟增長。

他指新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球，美國的增長因此受到拖累。拜登認為美國將來會學習應對疫情，並計劃後疫情時代，他承認華府應在全民檢測病毒工作上做得更好，並繼續為沒接種的人士提供疫苗。

全球多國在疫情期間封城，拜登承諾，美國不會再次封城及關閉學校，稱國家邁向新冠肺炎不再影響日常生活或引致危機的局面，但警告疫情尚未完結。他又提到，在疫情源頭上，中國的透明度不足，因此在去年11月與中國國家主席習近平的視像峰會上，敦促北京方面應該更透明。而在美中關係上，他認為目前不是放寬對華關稅的時機。

拜登之後談及經濟問題，指他提出的重建美好未來方案（Build Back Better Plan）有助全國家庭降低生活成本，呼籲大家支持有關方案，同時承諾促進競爭。

他發言大約10分鐘後，接受傳媒提問，當中被問到華府為甚麼沒有將完全接種疫苗的定義由目前的兩劑量，改為包括加強劑的三劑量，他承認這會降低完全接種的比例，不過他呼籲大家繼續接種加強劑。

另外他亦談及多項國際議題，包括烏克蘭局勢，他認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）仍未有最終決定，指莫斯科的行動可能包括網絡攻擊至全面入侵烏克蘭，同時指華府需要與北約（NATO）盟友在應對俄羅斯一事上保持一致，稱俄羅斯會為其行動面臨巨大制裁。

至於2024年總統大選，拜登表示會繼續由副總統賀錦麗（Kamala Harris）一同出戰，爭取連任。