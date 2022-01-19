拜登執政一周年｜美媒：美國政府未兌現部份抗疫承諾　國家不團結

美國總統拜登（Joe Biden）將於1月20日迎來上任滿一周年的日子。美媒1月17日和18日評價這位總統的表現指，華府在過去一年來仍未兌現部份對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的關鍵承諾，國家依然不團結。



拜登2021年就任總統時，推出長達200頁的抗疫計劃書。《華盛頓郵報》1月18日稱，華府未兌現部份關鍵承諾。

未能保護醫護人員

政府在抗疫計劃中承諾保護必須在疫情期間工作的人士、減慢新冠病毒傳播。《華盛頓郵報》1月18日指，一名護士肯尼迪（Cathy Kennedy）批評拜登曾承諾他會照顧醫護人員，但事實並非如此，她擔心醫院人手不足時，染疫醫護人員仍須工作。她指責白宮未能保護他們，例如未有制訂永久的工作場所安全標準。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月10日，美國芝加哥一間學校的學生放學。（AP）

未能保護院舍住客

拜登在抗疫計劃中承諾確保安老院、療養院住客安全，包括增加職員人手以及推動疫苗接種。但美媒指院舍人手短缺問題持續，很多年長住客也未接種新冠疫苗加強劑。

未能妥善安排檢測

拜登承諾以可預測且穩健的方式，採購新冠病毒檢測工具，以及協助學校實施病毒檢測措施。

醫療業領袖批評政府沒做到這些事，很多國民表示買不到家用檢測工具，要在檢測站排隊接受檢測。很多家長、老師、教職員投訴，政府沒給予他們足夠的支援，令學校要自行想辦法安排病毒檢測。

美國國會：圖為2021年12月3日，美國國會山莊的外觀。（AP）

國家不團結

新冠肺炎疫情帶來的困難並非拜登面對的唯一挑戰，美聯社1月17日稱，拜登上任一年後，國家仍面對不團結的問題。

前總統特朗普（Donald Trump）和共和黨人聲稱2020年大選有選舉舞弊的情況，他們的支持者更於2021年1月6日衝擊國會。美國各界陷入分裂，國民擔心這些事會動搖民主根基。

改革選舉權受阻

拜登上任後，主張改革選舉權，以保持選舉的公平。他呼籲暫時取消參議院的「拉布」（Filibuster）規則，讓民主黨可不受共和黨阻礙、推動選舉權改革法案獲通過。然而，有民主黨參議員反對改變議事規則，因此拜登1月13日表示，他不確定選舉權改革法案能否於2022年在國會過關。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月4日，美國首都華盛頓民眾在超市購物。（AP）

通脹加劇民怨

美國通脹問題持續，令拜登面臨更大的民怨。勞工部1月12日公布，美國2021年12月的消費物價指數（CPI）按年上升7%，增幅為近40年以來最高，民眾經濟壓力增加。

白宮和民主黨曾表示，拜登的氣候和社會政策法案、即《重建更好未來法案》（Build Back Better Act）獲通過後，可降低美國家庭生活開支，彌補消費物價指數上升對他們造成的影響。但民主黨參議員曼欽 （Joe Manchin）因擔心通脹問題而於2021年12月表明反對眾議院通過的《重建更好未來法案》，大幅降底法案獲通過的機會。

恐損中期選舉成績

經濟問題影響國民對拜登和民主黨表現的評價，更有可能影響選民在11月中期選舉的投票決定。