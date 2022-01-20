烏克蘭被三面包圍　俄與白羅斯軍演　被指或乘機部署核武

俄羅斯軍隊1月17日開始抵達白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯），準備2月舉行代號「聯盟決心」（Allied Resolve，暫譯）的聯合軍事演習，有美國官員擔心俄國可能在白羅斯駐軍及部署核武器，從而攻擊鄰國烏克蘭。



聯合軍演會在白羅斯的西部邊界附近，即與北約成員國波蘭和立陶宛接壤、烏克蘭的南翼附近地區舉行。

烏克蘭稱俄羅斯在其邊境附近部署的兵力逾12.7萬。美國警告，俄羅斯可能隨時進攻。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稱烏克蘭持續在該國南部增兵，情況令人擔憂。他此前因有俄羅斯支持，撐過國內風波。如今他宣布與俄進行聯合軍演，導致烏克蘭不止東部有俄軍壓境，北部及西部，特別是在白羅斯與波蘭交界處，也有白羅斯或俄軍威脅。這也導致美國及北約須加快動作。

美國就此考慮向烏克蘭提供更多致命武器，同時美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日會與俄羅斯外長會面，尋求以外交途徑令局勢降溫。

美國國務院一位匿名的高級官員18日向記者說，抵達白羅斯的俄羅斯軍隊規模超出美方對正常演習的預期，且這個時機值得關注，因為俄方可能有意以聯合軍事演習為名，在白俄羅斯駐軍及部署核武器，從而攻擊烏克蘭。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）在Facebook發文指，俄羅斯和白羅斯的聯合軍演，不僅是破壞安全局勢的因素，也對立陶宛構成直接威脅。

他呼籲北約和美國向該地區派遣更多軍隊應對，「我認為美國肯定正在調派更多軍力到歐洲，此乃局勢所需。 」