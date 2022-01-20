美國中央司令部公布片段　涉美軍錯誤空襲阿富汗平民車輛致10人亡

美國中央司令部1月19日公布美軍2021年8月29日空襲阿富汗首都喀布爾（Kabul），並導致一家10口平民包括7名小孩喪生的相關影片。



《紐約時報》1月19日報道，美軍今次罕有披露有關空襲造成平民傷亡的影片，也是首次公開美軍空襲喀布爾的情況。

報道指，這段長約25分鐘的影片，包含兩架無人機攝得的無聲片段，所記錄的正是喀布爾空襲事件前後的畫面。

美軍2021年8月指正在追蹤一名極端組織ISIS-K的恐怖分子，相信這人可能即將在喀布爾機場附近引爆一枚炸彈，於是對喀布爾實施空襲。美軍當時一直在追蹤一輛白色豐田汽車的司機艾哈邁迪（Zemari Ahmadi）大約8小時，然後視他為目標，並錯誤認為他是ISIS-K的成員。

在黑白片段中，可以看到被美軍誤認為恐怖分子的阿富汗平民司機艾哈邁迪正駕駛白色汽車進入一處被牆壁遮擋的庭院，模糊的人影在院子裏走來走去，牆壁外有孩子在街道上行走。空襲發生後，有居民試圖從屋頂往庭院裏倒水以控制火勢。

美國中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）2021年9月17日稱經過評估後，認為遇襲車輛及乘客不可能與ISIS-K有關連或對美軍構成直接威脅，形容事件是「錯誤的悲劇」。