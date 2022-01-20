賴清德訪洪都拉斯行程公布　將過境美國洛杉磯與三藩市

台灣副總統賴清德訪問洪都拉斯的行程安排公布，將過境美國洛杉磯與三藩市，並將與美國政要通話或視像會晤。



據台媒報道，台灣總統府1月20日公布副總統賴清德訪問洪都拉斯的行程安排，將過境美國洛杉磯與三藩市。

台灣總統府發言人張惇涵向媒體表示，副總統賴清德賴此次率團前往洪都拉斯，出席新任總統卡斯特羅（Xiomara Castro）就職典禮，往、返程的過境安排已經確定。

2021年11月28日，在洪都拉斯特古西加爾巴，自由與重建黨總統候選人卡斯特羅（中）在大選結束後歡慶獲勝 （AP）

張惇涵指出，特使團將於台灣1月25日啟程，去程將在洛杉磯停留一晚後，於1月27日轉赴洪都拉斯訪問，返程則將於1月29日經美國三藩市停留一晚，全團預計於1月30日晚間返抵台灣。

張惇涵表示，台灣駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴清德與美國政要通話或視像會議，也會和洛杉磯及三藩市的僑界領袖視像互動，但考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及三藩市期間，所有活動將以網絡方式進行。

台灣外交部已就此事與美方項目協調，賴清德無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

截至發稿時，中方尚未對上述消息做出回應。針對美台官方互動，中國外交部發言人曾多次指，中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫、明確的。

發言人稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，不得安排美領導人、政府官員和國會議員同賴清德進行任何形式的接觸，慎重妥善處理涉台問題，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免對中美關係造成嚴重損害。