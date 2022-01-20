湯加火山爆發逾80%人口受影響　全國進入緊急狀態

南太平洋島國湯加的一座海底火山1月14日和15日噴發，聯合國稱，湯加約8.4萬人、即逾80%人口受影響，最少3人死亡。湯加宣布，全國1月16日至2月13日進入緊急狀態。



湯加火山：圖為1月20日，澳洲工作人員將救援物資搬上軍機，準備將它們運到湯加。（AP）

紅十字會確認，火山噴發引發海嘯，海水和火山灰污染食水，確保民眾取得潔淨食水是至關重要的優先事項。

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災民飽受食水和物資短缺之苦，救援團隊卻未能即時將救援物資送到湯加，因為機場跑道上堆積着厚厚的火山灰，影響飛機升降。湯加1月20日完成機場主跑道的清理工作，新西蘭和澳洲已派出載有救援物資的飛機前往當地。

↓下圖為一名身在英國倫敦的湯加民眾在Twitter發文，附上稱是災區的第一批照片：

Some first pics coming out of #Tonga post #Tsunami #volcanoEruption This is in the outer islands Pangai, Haapai. Roads ripped up. Seems some of those massive chunks are pieces of the seawall. #tongatsunami #TongaVolcanoEruption

Photos: Haloti Ulufonua, FB pic.twitter.com/QndVbTYtgo — Josephine Latu-Sanft (@JoLatuSanft) January 16, 2022

湯加只有一條光纖電纜，但它或已在火山噴發期間斷裂，令通訊服務幾乎全面中斷，或需要至少1個月的時間才能修復，外界無法全面評估災情。英媒18日稱，一艘維修船會從巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）抵達湯加，維修受損的電纜。擁有電纜的公司指，如一切順利，維修船或需兩週後才能到達。

美國太空總署（NASA）估計，湯加火山15日噴發時，威力是第二次世界大戰時日本廣島原子彈爆炸的逾500倍。