湯加火山爆發｜為救愛犬遭海嘯捲走　英籍善心女子不幸成罹難者

湯加海底火山噴發，在湯加引發1.2米高的海嘯。當地目前對外通訊依然中斷，難以全盤掌握災況。不過英國媒體證實，一位移居湯加的英國籍女子為了試圖救狗，遭到海浪捲走，成了湯加在海嘯中的第一位罹難者。



海底火山噴發，在湯加觀測到1.2米高的海嘯，如今出現第一位罹難者。罹難者家屬稱：「今天稍早，我家人收到通知，發現了我妹妹Angela的遺體。」

現年50歲的Angela Glover和老公住在湯加塔布島，他們一起經營動物收容所。15日那天下午，Angela就被海水捲走。「他們當時試圖救他們的狗狗。」家屬說，Angela當時是為了救自己的愛犬，才會不幸罹難。她老公則是拼命抓着樹木，才僥倖保住性命。

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國際紅十字會太平洋區總監指：「通訊受到嚴重影響，我們跟當地紅十字從周六下午火山噴發後就連絡不上。」 只是湯加對外通訊中斷，目前仍不清楚島上受害狀況，國際紅十字會預估可能有多達八萬人會受影響，澳洲也已經派遣船隊載運必需品援助湯加。

這場火山爆發影響的不只有人類，專家還在澳洲大堡礁發現罕見軟體動物。澳洲海洋生物學家表示：「我很快了解到這是毯子章魚，這絕對是我看過最罕見的，一生難得的一次經歷。」「毯子章魚」在水中移動的樣子就像在跳舞，只是目前還不知道牠的出現和火山爆發是否相關。

太平洋除了出現罕見生物，秘魯海灘也出現大片黑色漏油。秘魯環境部長表示：「很遺憾看到對海岸海洋造成嚴重影響。」不止海洋生物，連海鳥都染上油污，專家預測，湯加海底火山劇烈活動可能持續好幾個星期，甚至是好幾年，恐怕會大大改變海洋生態。

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