湯加火山爆發或最少3死　衛星圖片顯示村落遭火山灰掩蓋

南太平洋島國湯加一座海底火山在1月14日和15日噴發。衛星圖片顯示當地災情嚴重，有村落遭火山灰淹沒。聯合國兒童基金會（UNICEF）太平洋島國代表維奇（Jonathan Veitch）18日指，15日火山噴發後，或最少3人死亡。



美聯社18日發布由地球數據及分析公司Planet Labs PBC提供的衛星圖片，顯示湯加首都努庫阿洛法（Nuku'alofa）所在的湯加塔布島（Tongatapu）在火山噴發後的情況。衛星圖片顯示，在16日、即火山第二次噴發後的翌日，湯加塔布島有村落和附近的叢林遭火山灰淹沒。湯加塔布島已宣布進入緊急狀態，島嶼西岸地區遭到嚴重破壞。

火山灰影響救援

火山灰影響救援工作，災民的安全和健康岌岌可危。美聯社18日稱，湯加機場跑道上厚厚的火山灰令運送救援物資的工作延遲。聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）16日指，根據初步訊息， 湯加塔布島被厚達兩厘米的火山灰覆蓋，他們擔心災民是否能獲得水源。

最少3死2失蹤

維奇18日表示，15日的火山噴發後，湯加或最少有3人死亡，其中兩宗死亡個案已被證實，包括50歲英國女子格洛弗 （Angela Glover） ，她在火山噴發引發的海嘯中喪生。維奇說，湯加目前出現通訊困難的情況，而且湯加部份地區沒提供通訊服務，因此難以即時收到確實的傷亡數字。

OCHA於18日對湯加芒奧島（Mango）和福諾伊島（Fonoi）的災情表示擔憂，根據飛行監察報告，當地在15日的噴發中遭受重大財產損失，但他們未能聯絡到居民。OCHA說，他們在芒奧島探測到求救信號，而湯加塔布島有兩人失蹤。

↓下圖為一名身在英國倫敦的湯加民眾在Twitter發文，附上稱是災區的第一批照片：

Some first pics coming out of #Tonga post #Tsunami #volcanoEruption This is in the outer islands Pangai, Haapai. Roads ripped up. Seems some of those massive chunks are pieces of the seawall. #tongatsunami #TongaVolcanoEruption

Photos: Haloti Ulufonua, FB pic.twitter.com/QndVbTYtgo — Josephine Latu-Sanft (@JoLatuSanft) January 16, 2022

秘魯關閉港口

遠在南美洲的秘魯也受湯加火山噴發引起的海嘯影響。秘魯政府17日稱，巨浪導致一艘船漏油，全國最少兩公里的海岸和兩個海灘被污染。政府宣布，由於巨浪持續侵襲秘魯，全國80個港口暫時關閉。