拜登支持聯儲局加息應對通脹

美國總統拜登19日表示，他支持美國聯邦儲備委員會收緊貨幣政策以控制通脹。



新華社19日引述拜登當天在白宮舉行的上任一週年記者會上說，新冠疫情引發全球範圍內物價快速上漲。美聯儲有實現充分就業和保持物價穩定的雙重使命，確保通脹不會變得根深蒂固的關鍵責任在美聯儲。

拜登說，過去一年半，美聯儲為應對疫情提供了極度寬鬆的貨幣政策支持。考慮到美國經濟走勢和近期物價上漲幅度，正如美聯儲主席鮑威爾所暗示的，重新調整政策支持是必要的。他尊重美聯儲獨立性。

拜登表示，解決物價高企的最好辦法是提高美國經濟的生產率，增強向美國民眾提供商品和服務的能力。為此，他提出三部分計劃以促進美國經濟增長和確保通脹可控，包括解決供應鏈瓶頸問題，推動國會批准旨在降低家庭生活成本的一攬子支出計劃，以及促進行業競爭避免部分大企業壟斷市場。

拜登同時指出，美國經濟復蘇和疫情應對仍面臨重大挑戰，他理解美國民眾對疫情反覆感到「沮喪和疲憊」。

受近期疫情嚴重反彈和通脹壓力持續攀升影響，美國消費者信心下挫，多項民調顯示美國民眾對拜登的支持率也大幅下滑。

鮑威爾上周出席美國國會聽證會時表示，美聯儲或將更多次地加息，並更早、更快地縮減資產負債表，以應對高通脹持續的狀況。美國勞工部數據顯示，去年12月美國消費者價格指數同比上漲7%，創近40年來最大同比漲幅。